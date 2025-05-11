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Семина сравнили с Анчелотти

Экс-игрок «Локомотива» Гуренко считает, что Семин может вернуться в клуб
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РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что бывший тренер команды Юрий Семин может вернуться в клуб, передает «Чемпионат».

«Нельзя зарекаться. Анчелотти же работает, трофеи выигрывает. Чем Палыч хуже? Было бы доверие со стороны «Локомотива», — сказал Гуренко.

30 апреля после поражения «Локомотива» от «Ростова» в Кубке России появилась информация о том, что Семин может возглавить красно-зеленый.

Встреча 1/2 финала Пути регионов Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом», которая состоялась на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол в этой игре забил Максим Осипенко с пенальти на 27-й минуте. На 50-й минуте взятие ворот Николая Комличенко было отменено из-за положения «вне игры», но на 87-й минуте второй раз поразить сетку ворот Антона Митрюшкина удалось Егору Голенкову.

Ранее Семин назвал причины неудачной игры московского «Спартака» весной.

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