Экс-игрок «Зенита» тренеру «Спартака»: собирай вещи и вали отсюда

Бывший футболист петербургского «Зенита» раскритиковал тренера московского «Спартака» Деяна Станковича за отказ прийти на пресс-конференцию после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо», передает «РБ Спорт».

«Я преклоняюсь перед тем, какой он игрок был. Но сейчас ты тренер, будь добр уважать законы той страны футбольной, в которой ты находишься. А нет, пусть собирает вещи и валит отсюда», — сказал Владислав Радимов.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла. «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла.

Ранее суперкомпьютер предсказал какое итоговое место «Спартак» займет в РПЛ.