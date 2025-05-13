Суперкомпьютер предсказал какое итоговое место «Спартак» займет в РПЛ

Суперкомпьютер Opta предсказал, что московский «Спартак» займет в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) пятое место с вероятностью 60,0%.

Вероятность того, что «Спартак» займет четвертое место составляет 27,4%. Вероятность того, что «Спартак» займет шестое место составляет 9,3%.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла. «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее тренер «Динамо» рассказал, кто помог ему настроить футболистов на игру со «Спартаком».