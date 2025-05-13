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У «Спартака» и «Ростова» обнаружили равные шансы на выход в Суперфинал Кубка России

Тренер Гладилин заявил, что «Ростов» и «Спартак» имеют равные шансы в Кубке РФ
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что у команды Деяна Станковича равные шансы на выход в Суперфинал Кубка России вместе с «Ростовом», с которым они встретятся в финале Пути регионов.

«Ростов», и «Спартак» примерно равны. Это кубок, обеим командам нужна победа в этом турнире. В чемпионате ни одной, ни другой команде не светит ничего, а кубок для них — мотивация. Шансы — 50 на 50», — заявил Гладилин.

Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 15 мая. Начало матча — в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В финале Пути РПЛ сойдутся ЦСКА и петербургский «Зенит». Первая встреча в этой паре, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый гол в этой игре забил Матео Кассьерра с пенальти на 17-й минуте. На 23-й минуте взятие ворот Андрея Мостового было отменено из-за фола в нападении, но на 57-й минуте он реализовал пенальти.

Ответная встреча состоится 14 мая на стадионе «ВЭБ Арена».

Ранее российский тренер признался, что не смотрит РПЛ.

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