Тренер российского клуба: я не сморю РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев признался, что не смотрит Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Не смотрю РПЛ. Я смотрю Лигу чемпионов, потому что надо чему-то учиться. Смотрю Первую лигу и общаюсь с футболистами», — сказал Талалаев.

За два тура до окончания Первой лиги «Балтика» имеет в своем активе 67 очков. На втором месте прямо сейчас располагается «Черноморец» с 58 баллами, третьим идет «Торпедо» — у них также 58 очков, но есть игра в запасе. Также на прямое повышение претендует «Сочи»: у них 56 баллов после 31 встречи.

Прямое повышение в Российскую премьер-лигу (РПЛ) получат два лучших клуба по итогам сезона. Третье место в Первой лиге сыграет против команды, которая станет 14-й в РПЛ, четвертая — с 13-й.

В следующем туре Первой лиги «Балтика» сыграет с красноярским «Енисеем». Встреча состоится 17 мая.

Ранее Талалаев вступил в перепалку с экс-игроком «Спартака» Александром Бубновым.