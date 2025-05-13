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«Театр мимики и жестов»: тренер «Динамо» о поведении наставника «Спартака»

Тренер «Динамо» Гусев: не стоит обращать внимание на Станковича
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Александр Вильф/РИА Новости

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев сравнил поведение главного тренера столичного «Спартака» Деяна Станковича с театром мимики и жестов, передает «РБ Спорт».

«Театр мимики и жестов. Зачем на это обращать внимание?» — сказал Гусев.

Во время матча Станкович показал жест в адрес судьи Алексея Сухого, намекающий на его предвзятость.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла. «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла.

Ранее сообщалось о том, что Станковича могут уволить из «Спартака».

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