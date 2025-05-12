Станковича могут уволить из «Спартака»

Сербский тренер московского «Спартака» Деян Станкович может покинуть клуб в конце сезона. Об этом сообщает Mozzart Sport.

Источник утверждает, что контракт специалиста с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года, однако руководство может принять решение расстаться с ним в конце сезона из-за плохих результатов в Российской премьер-лиге (РПЛ). Отмечается, что на ситуацию может повлиять успешное выступление в Кубке страны — 15 мая в финале Пути регионов «Спартак» сыграет с «Ростовом».

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла. «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла.

Ранее сообщалось о том, что Станковича могут дисквалифицировать на четыре матча.