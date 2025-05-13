Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф до 42-х шайб.

Овечкин отметился заброшенной шайбой в четвертом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ против «Каролины». С учетом плей-офф в активе российского хоккеиста 974 (897+77) гола.

«Вашингтон» потерпел поражение от «Каролины» со счетом 5:2. Матч прошел в Роли. У хозяев поля отличились Шейн Гостисбер, Сет Джарвис, Тейлор Холл, Шон Уокер и российский форвард Андрей Свечников. У «Кэпиталз» голы забросили Джейкоб Чикран и сам Овечкин, который прервал трехматчевую серию без очков. Теперь счет в серии до четырех побед составляет 3:1 в пользу «Каролины», а пятый матч пройдет в Вашингтоне в ночь на 16 мая по московскому времени.

11 мая «Каролина» обыграла «Вашингтон» в третьем матче. Встреча завершилась победой хозяйской команды с результатом 4:0. В составе «Каролины» шайбы забросили Джек Рослович, Джексон Блейк, Эрик Робинсон и Андрей Свечников.

Ранее Овечкин обошел Марио Лемье в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ.