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Овечкин обошел Лемье в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ

Овечкин обошел Лемье и вышел на 12-е место в истории по голам в плей-офф НХЛ
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Nick Wass/AP

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 12-е место в истории по количеству заброшенных шайб в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В рамках четвертого матча 1/4 финала Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнз» он отметился 77-м голом в матчах навылет, что позволило ему обойти легендарного Марио Лемье.

Однако, несмотря на успехи Овечкина, «Вашингтон» потерпел поражение от «Каролины» со счетом 5:2. Матч прошел в Роли. У хозяев поля отличились Шейн Гостисбер, Сет Джарвис, Тейлор Холл, Шон Уокер и российский форвард Андрей Свечников. У «Кэпиталз» голы забросили Джейкоб Чикран и сам Овечкин, который прервал трехматчевую серию без очков. Теперь счет в серии до четырех побед составляет 3:1 в пользу «Каролины», а пятый матч пройдет в Вашингтоне в ночь на 16 мая по московскому времени.

11 мая «Каролина» обыграла «Вашингтон» в третьем матче. Встреча завершилась победой хозяйской команды с результатом 4:0. В составе «Каролины» шайбы забросили Джек Рослович, Джексон Блейк, Эрик Робинсон и Андрей Свечников.

Ранее тренер «Каролины» рассказал, можно ли полностью остановить Овечкина.

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