Игрок «Барселоны» заявил, что плюнул в соперника из «Интера»

Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес подтвердил, что плюнул в спину футболисту «Интера» Франческо Ачерби по ходу ответного матча полуфинала Лиги чемпионов. Его слова приводит FOX Sports.

Перепалка между игроками возникла после того, как итальянская команда забила мяч с пенальти в конце первого тайма.

«Он праздновал, когда счет стал 2:0, крикнул мне прямо в ухо. С моей стороны это была ненужная реакция, но я не попал в него. Плевок прошел в метре от него. Если бы нет, то судья удалил бы меня», — заявил он.

Первый поединок противостояния завершился со счетом 3:3. Ответная игра прошла в Милане, основное время матча завершилось с аналогичным счетом. «Интер» сумел забить в дополнительное время, автором гола стал Давиде Фраттези.

«Интер», вышедший в финал Лиги чемпионов сезона-2024/25, в финальном поединке сразится с победителем пары «ПСЖ» (Франция) — «Арсенал» (Англия). Команды проведут матч 7 мая, начало — 22:00 по московскому времени. В первой встрече, которая состоялась в Англии, сильнее оказались французы — 1:0.

Ранее тренер «Барселоны» заявил, что разочарован вылетом из Лиги чемпионов.