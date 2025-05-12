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18-летняя Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Италии

Андреева обыграла Таусон в матче 1/8 финала турнира в Риме
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Lisi Niesner/REUTERS

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира серии WTA-1000 в Риме.

В матче четвертого круга российская спортсменка обыграла представительницу Дании Клару Таусон. Встреча, которая продолжалась 2 часа 36 минут, завершилась в трех сетах с результатом 5:7, 6:3, 6:2.

За это время Андреева выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Таусон два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 10.

В матче 1/4 финала Андреева сразится с третьей ракеткой мира американкой Коко Гауфф, которая обыграла британку Эмму Радукану.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

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