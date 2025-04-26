«Не могла жить свободно в России»: Касаткина объяснила смену гражданства

Теннисистка Касаткина: в России я не могла жить свободной жизнью, которой хотела

Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая сменила спортивное гражданство на австралийское, объяснила, почему так сделала, и заявила, что это решение не повлияло ни на кого, кроме нее самой. Слова спортсменки приводит The Guardian.

«Мне пришлось сделать этот шаг и сменить гражданство, потому что, если я хотела жить свободной, открытой жизнью, как я хотела, к сожалению, я не могла сделать этого в России. Мне нужно было найти другое место. И я это сделала», — заявила Касаткина.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно в ночь на 29 марта.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее стало известно, сможет ли Касаткина представлять Австралию в командных турнирах.