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ЦСКА обыграл УНИКС в третьем полуфинальном матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл УНИКС со счетом 90:86 в третьем матче 1/2 Единой лиги ВТБ
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Михаил Сербин/РИА Новости

Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл казанский УНИКС в третьем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая состоялась в «Баскет-холле» в Казани, завершилась со счетом 90:86 (17:25, 21:22, 30:24, 22:15). Самым результативным игроком встречи стал Мело Тримбл из ЦСКА — он набрал 23 очка. Также 17 баллов на счету его одноклубника Каспера Уэйра. Больше всех у УНИКСа набрали Андрей Лопатин и Исмаэль Бако — по 14.

Благодаря этой победе, армейцы ведут в полуфинальной серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертая игра состоится в Казани 14 мая. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

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