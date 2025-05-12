ЦСКА обыграл УНИКС в третьем полуфинальном матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл казанский УНИКС в третьем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая состоялась в «Баскет-холле» в Казани, завершилась со счетом 90:86 (17:25, 21:22, 30:24, 22:15). Самым результативным игроком встречи стал Мело Тримбл из ЦСКА — он набрал 23 очка. Также 17 баллов на счету его одноклубника Каспера Уэйра. Больше всех у УНИКСа набрали Андрей Лопатин и Исмаэль Бако — по 14.

Благодаря этой победе, армейцы ведут в полуфинальной серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертая игра состоится в Казани 14 мая. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

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