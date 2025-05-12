Отец Медведева назвал сильные качества сына

Отец Даниила Медведева, Сергей Медведев, на YouTube-канале MrTennis рассказал о сильнейших качествах российского теннисиста.

«Даня не выделяется атлетическим телосложением, в отличие от, например, Хачанова. Все его достижения основываются преимущественно на умственном благодатстве, проявлении характера и внутренней силе. Все, чего он добился, является результатом собственных усилий», — заявил Медведев-старший.

11 мая Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Риме.

В своей карьере Медведев выиграл один турнир серии Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), а также 20 раз становился победителем на турнирах серий ATP в одиночном разряде. Один раз в своей карьере теннисист завоевал Итоговый турнир ATP, также он выходил в финал пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024).

Ранее вернувшийся после дисквалификации Янник Синнер выиграл в своем первом матче.