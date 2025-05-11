Медведев вышел в 1/8 финала престижного турнира в Риме

Теннисист Медведев обыграл Попырина и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме.

В матче третьего круга представитель России одержал победу над теннисистом из Австралии Алексеем Попыриным. Встреча, которая продолжалась 1 час 27 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:1.

Медведев выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Попырина два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в четвертьфинал турнира Медведев сразится с победителем противостояния между итальянцем Лоренцо Музетти и американцем Брэндоном Накашимой.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее вернувшийся после дисквалификации Янник Синнер выиграл в своем первом матче.