Вернувшийся после дисквалификации Синнер выиграл в своем первом матче

Вернувшийся после дисквалификации Синнер обыграл Навоне на старте турнира в Риме

Вернувшийся после дисквалификации итальянский теннисист Янник Синнер обыграл аргентинца Мариано Навоне на старте турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась победой итальянца с результатом 6:3, 6:4. За это время Синнер сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. Следующим соперником итальянца станет Йеспер де Йонг из Нидерландов.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Итальянский теннисист отстранен на три месяца, срок его дисквалификации истек 4 мая.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.

Ранее было названо увлечение Синнера помимо тенниса.