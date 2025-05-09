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Стал известен новый тренер «Реала»

Marca: «Реал» договорился о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера
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Federico Gambarini/dpa/picture-alliance

Мадридский «Реал» договорился о контракте с новым главным тренером Хаби Алонсо, который сейчас тренирует немецкий «Байер». Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, стороны заключат рабочий контракт на три года. Алонсо собирается перевезти в Мадрид своего ассистента — тренера по физподготовке Себаса Паррилью, с которым он работает с 2018 года.

До этого в СМИ появилась информация, что «Реал» объявил об отставке нынешнего главного тренера команды Карло Анчелотти 11 мая. Теперь же указывается новая дата — 25 мая, когда будет сыгран последний матч сезона в чемпионате Испании.

Сообщения об отставке специалиста появилась после того, как мадридский клуб проиграл ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов лондонскому «Арсеналу» и не сумел выйти в полуфинал турнира. Анчелотти с 2021 года является главным тренером испанской команды. Он — самый титулованный тренер в истории клуба — 15 выигранных трофеев.

В турнирной таблице чемпионата Испании команда идет на втором месте после 34 сыгранных туров, набрав 75 очков и на четыре балла уступая лидеру — «Барселоне».

Ранее Анчелотти отказался говорить о своем будущем до 25 мая.

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