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Моствой о тренере «Спартака»: у многих нервы не выдерживают

Мостовой назвал нормальным поведение тренера «Спартака» Станковича
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Александр Вильф/РИА Новости

Александр Мостовой поддержал тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, который получил желтую карточку за жест в адрес арбитра в матче против столичного «Динамо», передает «Матч ТВ».

«Футбол — это всегда эмоции. Станкович был в прошлом хорошим, сильным футболистом. Тем более в такой ситуации, когда команда проигрывает, часто у многих нервы не выдерживают», — сказал Мостовой.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла. «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла.

Ранее сообщалось, что «Спартак» могут наказать за нарушение регламента после матча с «Динамо».

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