«Спартак» могут наказать за нарушение регламента после матча с «Динамо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московский «Спартак» может быть наказан за то, что на послематчевое интервью после игры Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» пришел не главный тренер красно-белых Деян Станкович, а его помощник, передает «Чемпионат».

«Это нарушение технического регламента. Также футбольный клуб «Спартак» не предоставил игроков в микст-зону для интервью со СМИ», — сказал Григорьянц.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла. «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла.

Ранее сообщалось о том, что Станковича могут дисквалифицировать на четыре матча.