Тренера «Спартака» могут дисквалифицировать на четыре матча

«РБ Спорт»: тренера «Спартака» Станковича могут дисквалифицировать за жест

Главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича могут дисквалифицировать за жест, который он показал арбитру во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо», передает «РБ Спорт».

В конце поединка арбитр не назначил пенальти в ворота «Динамо». После этого Станкович похлопал арбитру и потряс рукой.

Этот жест не был отмечен в протоколе матча, но еще следует дождаться отчета делегата матча.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла. «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла.

Ранее Станислав Черчесов одним словом прокомментировал слухи о приглашении в «Динамо».