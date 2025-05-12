В «Динамо» заявили о смене стиля

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» заявил, что его команда сумела адаптироваться к новому стилю. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Гусева, современное «Динамо» разительно отличается от того, что было при чешском специалисте Марцеле Личке.

«Если вы смотрите футбол, что наверняка заметили, что это — две совершенно разные команды. Конечно, есть какие-то индивидуальные атакующие привычки игроков, но структурно — это совсем другая команда», — сказал Гусев.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла. «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла.

Ранее в «Динамо» назвали недостатки в победном матче против «Спартака».