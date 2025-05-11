В «Динамо» назвали недостатки в победном матче против «Спартака»

Тренер «Динамо» Гусев заявил, что его команда мало атаковала во втором тайме

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» заявил, что его команда во втором тайме из-за большого желания удержать победный счет стала реже атаковать. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Гусева, игрокам следовало бы чуть больше стремиться к чужим воротам во второй половине встречи.

«Спартак» — чуть больше, чем соперник; дерби — это чуть больше, чем игра. Чтобы побеждать в таких матчах, нужно обладать внутренним состоянием, я рад, что ребята нас услышали и смогли победить. Что не получилось в матче? Во втором тайме мы немного начали играть на удержание счета, очень хотели победить, из-за чего играли аккуратно, по счету, наверное стоило бы чуть больше стараться идти в атаку. С точки зрения эмоций сегодня была крайне важная победа», — сказал Гусев.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла. «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла.

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