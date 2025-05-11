В «Динамо» объяснили, как обыграли «Спартак»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» заявил, что его команда сумела добиться положительного результата благодаря четкому следованию игровых инструкций. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы хорошо разбирали «Спартак», много с ними играли. Они не любят организованные команды, они не любят, когда у них нет пространства, мы старались этим пользоваться. Я благодарен ребятам за то, что они приняли наши идеи, здорово, что все сработало», — сказал Гусев.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла. «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла.

Ранее тренер «Спартака» не пришел на пресс-конференцию после матча с «Динамо».