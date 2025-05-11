Мостовой о победе «Динамо» над «Спартаком»: выиграл тот, кто хотел

Экс-футболист Мостовой: «Динамо» было лучше «Спартака» в матче РПЛ

Бывший футболист Александр Мостовой заявил, что московское «Динамо» обыграло столичный «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за большего желания, передает Vprognoze.ru.

«Такое ощущение, что победила команда, которая хотела. Особенно первые минуты «Динамо» было лучше «Спартака», тот же пенальти первый, который фору дал», — сказал Мостовой.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла. «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла.

Ранее в «Динамо» объяснили, как обыграли «Спартак».