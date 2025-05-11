Тренер «Спартака» не пришел на пресс-конференцию после матча с «Динамо»

Тренер «Спартака» Станкович не пришел на пресс-конференцию после игры с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Вместо Станковича на пресс-конференции был его ассистент Ненад Сакич, специалист отказал журналистам в возможности задать вопросы по игре.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла.

«Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла. «Сине-бело-голубые» минимально одолели махачкалинское «Динамо». ЦСКА занимает третье место, набрав 55 очков.

Ранее тренер «Динамо» назвал «Спартак» самым нелюбимым соперником.