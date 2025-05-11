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Тренер «Динамо» назвал «Спартак» самым нелюбимым соперником

Тренер «Динамо» Гусев о «Спартаке»: самый нелюбимый соперник
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев заявил, что столичный «Спартак» является для него самым нелюбимым соперником, передает сайт бело-голубых.

«Спартак» — самый принципиальный соперник? Конечно, самый принципиальный, самый нелюбимый. Тут можно подбирать разные эпитеты. Ведь всё это прививалось нам с детства», — сказал Гусев.

Встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоится 1 мая. Команды выйду на поле в 19:30 по московскому времени.

1 мая стало известно, что «Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. Второе место занимает петербургский «Зенит», набрав 60 баллов. «Спартак» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 51 очко. «Динамо» отстает от «Спартак» на один балл.

Ранее российский тренер ответил на вопрос о фаворите матча «Динамо» — «Спартак».

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