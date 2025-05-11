Экс-футболист ЦСКА: «Зенит» играл не лучше махачкалинского «Динамо»

Экс-футболист Масалитин: «Зенит» играл не лучше Махачкалы

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин подвел итог матча Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором петербургский «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо», отметив, что клуб с берегов Невы играл не лучше своих соперников, передает «Советский спорт».

«Зенит» играл не лучше Махачкалы. «Динамо» могло и ничью забрать. Понятно, что результат сейчас важнее игры. Но как добиваться результата, если не показывать внятный футбол?» — сказал Масалитин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи Арена», завершилась с результатом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на счету бразильского защитника петербуржцев Нино на 37-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» продолжает преследовать «Краснодар»: теперь у петербуржцев 60 очков. У «быков» 61 балл.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом». Встреча состоится 18 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее «Краснодар» проиграл московскому ЦСКА в матче РПЛ.