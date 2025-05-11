Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист ЦСКА: «Зенит» играл не лучше махачкалинского «Динамо»

Экс-футболист Масалитин: «Зенит» играл не лучше Махачкалы
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин подвел итог матча Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором петербургский «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо», отметив, что клуб с берегов Невы играл не лучше своих соперников, передает «Советский спорт».

«Зенит» играл не лучше Махачкалы. «Динамо» могло и ничью забрать. Понятно, что результат сейчас важнее игры. Но как добиваться результата, если не показывать внятный футбол?» — сказал Масалитин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи Арена», завершилась с результатом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на счету бразильского защитника петербуржцев Нино на 37-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» продолжает преследовать «Краснодар»: теперь у петербуржцев 60 очков. У «быков» 61 балл.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом». Встреча состоится 18 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее «Краснодар» проиграл московскому ЦСКА в матче РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами