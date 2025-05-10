«Краснодар» проиграл ЦСКА в матче РПЛ

«Краснодар» проиграл московскому ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на счету венесуэльского нападающего ЦСКА Сауля Гуарирапы на 69-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла. «Сине-бело-голубые» сегодня минимально одолели махачкалинское «Динамо».

ЦСКА занимает третье место, набрав 55 очков.

В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостях с «Оренбургом». Встреча состоится 17 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. ЦСКА в московском дерби сыграет с «Локомотивом» 19 числа. Начало — 20:30 мск.

Ранее российский тренер выразил сомнение в чемпионстве «Краснодара».