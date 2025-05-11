Теперь и Рафинья оказывается на газоне, столкнулся бразилец с соперником в центре поля.
Вальверде травмирует правое колено после контакта с Рафиньей, благо на своих двоих уругваец смог покинуть поле Олимпийского стадиона.
Перед голом «Барселоны» желтую карточку в ее составе получил Рональд Араухо за слишком бурную реакцию на скамейке запасных.
Шесть минут к основному времени первого тайма добавлено.
Гол! Вместо 3:3 «Реал» получает 4:2 — Рафинья оформляет дубль, разрывая центр обороны «сливочных»! Вколачивает мяч бразилец в сетку после того, как запрессинговал Лукаса Васкеса и выкатил пас на Феррана Торреса — семерка «Барсы» оперативно вернул мяч партнеру, записав себе ассист!
VAR отменяет пенальти в ворота «Барсы», голова Беллингема оказалась в офсайде!
Пенальти в ворота «Барселоны»! Джуд Беллингем гениально выдержал офсайдную линию, прорвался во вратарскую и отдал пас на Мбаппе — Килиан не смог в одно касание пробить по дробящему мячу, развернулся спиной к воротам и заработал фол после подката Кубарси!
Ламин Ямаль внешней стороной стопы выдает радиоуправляемую передачу на голову Рафинье, но тот из вратарской бьет немного выше!
Мартин неудачно подработал мяч и вырезал пас в штрафную прямо на ногу Дани Себальоса.
Тчуамени хватает рукой за футболку Феррана Торреса и чуть подталкивает оппонента, это фол на желтую карточку.
Гол! Себальос и Мбаппе не разобрались друг с другом о том, кто же из них потащит мяч вперед со своей половины поля, и в итоге случился обрез! Мяч подхватил Рафинья, использовал гектар свободного пространства и спокойно покатил мяч в нижний угол мимо Куртуа! 3:2, «Барса» уже впереди!
Снова заброс издали прошел на Мбаппе, снова не сработала офсайдная ловушка у «Барсы», но на сей раз Щенсны успел сыграть на выходе из ворот.
Гол! Что за шедевр исполняет Ламин Ямаль, мама дорогая! С этими невероятными ударами с подкруткой после смещения с фланга просто невозможно бороться, 2:2! Не у дел защита Мадрида совсем.
Первое предупреждение в сегодняшнем матче получает Феде Вальверде.
Тотальное превосходство хозяев по числу угловых к этому моменту — 8:0!
Рафинья почувствовал на своих плечах руки Васкеса и упал, но уж слишком легко. Нет пенальти в этом моменте.
Гол! Что за игрушка у нас сегодня?! Эрик Гарсия блистательно замыкает головой подачу с углового и наносит неотразимый удар мимо Куртуа! Голевая скидка на счету Франа Гарсия, 1:2!
После видеопросмотра на предмет фола Вальверде против Ямаля перед голом мяч все же засчитывается, 0:2!
Гол! Винисиус снабжает шикарной передачей «шведой» Мбаппе, который легко оторвался от опекуна, вышел один на один и спокойно закатил мяч в сетку! 0:2!
Снова через правый край атакует каталонская команда — Торрес несся через диагональ в штрафную, но напоролся на защитника и потерял мяч после подката.
Эрик Гарсия решился на удар в дальний угол с левой ноги, Куртуа отбил мяч!
Гол! Пробил в правую от вратаря сторону Килиан, Щенсны чуть-чуть не дотянулся! 0:1, Мадрид!
После чуть подзатянувшегося просмотра VAR пенальти подтвержден, бить будет сам же пострадавший!
Пенальти в ворота «Барселоны»! Щенсны не успел на перехват и снес мчавшегося на скорости Мбаппе!
Начало игры остается за мадридским коллективом.
Игра началась! Поехали!
«Реал»: Куртуа, Васкес, Асенсио, Тчуамени, Гарсия, Себальос, Вальверде, Беллингем, Гюлер, Мбаппе, Винисиус.
«Барселона»: Щенсны, Мартин, Мартинес, Кубарси, Гарсия, Педри, де Йонг, Рафинья, Ольмо, Ямаль, Торрес.
Добрый вечер! «Барселона» и мадридский «Реал» выясняют сильнейшего в матче 35-го тура чемпионата Испании.