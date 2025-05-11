34'

Гол! Себальос и Мбаппе не разобрались друг с другом о том, кто же из них потащит мяч вперед со своей половины поля, и в итоге случился обрез! Мяч подхватил Рафинья, использовал гектар свободного пространства и спокойно покатил мяч в нижний угол мимо Куртуа! 3:2, «Барса» уже впереди!