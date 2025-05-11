Определилась первая команда, вылетевшая из РПЛ по итогам сезона-2024/25

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» обыграл на выезде воронежский «Факел».

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе «Локомотива» забил Дмитрий Воробьев. Он отличился на 22-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает шестое место, набрав 49 очков. «Факел» за два тура до финиша чемпионата замыкает таблицу, имея в активе 16 баллов. Клуб из Воронежа по итогам текущего сезона не займет место выше 15-го. В следующем сезоне «Факел» будет выступать в Первой лиге.

«Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла. «Сине-бело-голубые» минимально одолели махачкалинское «Динамо». ЦСКА занимает третье место, набрав 55 очков.

В следующем матче «Локомотив» сыграет против столичного ЦСКА. Встреча состоится 19 мая. команды выйдут на поле в 20.30 по московскому времени. «Факел» 17 мая сыграет с «Пари НН». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее голевая передача Артема Дзюбы помогла «Акрону» победить в матче РПЛ.