Футболист Смолов рассказал, собирается ли он завершить карьеру

Футболист «Краснодара» Федор Смолов заявил, что не собирается завершать карьеру, передает «РБ Спорт».

«Буду ли я завершать карьеру после этого сезона? Это слухи», — сказал Смолов.

Контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня с возможностью продления еще на сезон.

35-летний Смолов перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента летом 2024 года, после того как истек его контракт с московским «Динамо». Соглашение нападающего с «быками» действует до 30 июня 2025 года. В своей карьере Смолов также выступал за такие российские клубы, как «Локомотив», «Анжи» и «Урал». Также он выступал за нидерландский «Фейеноорд» в 2010 году и испанскую «Сельту» в 2020 году. В составе клуба из Испании он провел 14 матчей и забил два гола — «Реалу» и «Барселоне».

В текущем сезоне Смолов набрал 4+3 по системе «гол+пас» в 23 матчах во всех турнирах.

Ранее казанский «Рубин» поиздевался над Смоловым, у которого украли часы за 8 млн рублей.