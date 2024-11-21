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«Рубин» поиздевался над Смоловым, у которого украли часы за 8 млн рублей

«Рубин» пошутил над форвардом Смоловым из-за украденных часов стоимостью 8 млн

Казанский «Рубин» в своем Telegram-канале пошутил над российским нападающим «Краснодара» Федором Смоловым, у которого во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Казани пропали часы.

Казанский клуб сперва опросил игроков команды о их любимых часах, опубликовав соответствующее видео, а затем пообещал устроить розыгрыш часов среди владельцев абонементов.

«22 ноября в Казани пройдет розыгрыш часов. Если у вас есть желание выиграть их, приходите на матч «Рубин» — «Акрон». Без вознаграждения. Полная анонимность не гарантирована», — указано в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Данная публикация является аналогией на пост Смолова.

«10 ноября в Казани у меня были украдены часы. Если у вас есть любая полезная информация, пишите в Telegram-канал. За вознаграждение. Полная анонимность гарантирована», — написал Смолов.

Изначально о краже написал журналист Максим Алланазаров. Отмечалось, что футболист оставил часы в шкафчике, отлучился на некоторое время; когда он вернулся, часов уже не было. Сотрудники стадиона посмотрели камеры, но не нашли ничего подозрительного. Стоимость украденной вещи оценивается в 7-8 млн рублей.

Встреча «Рубина» и «Краснодара», которая прошла 10 ноября, завершилась со счетом 1:1.

Ранее Дмитрий Губерниев возмутился, что игрокам платят за вызов в сборную.

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