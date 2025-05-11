Экс-футболист «Локомотива»: будет преступлением, если «Краснодар» не выиграет РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что московский «Краснодар» должен выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Если они не выиграют, это будет преступлением. Ладно, в прошлом сезоне в гонке за золото участвовали три команды, но сейчас «Динамо» максимум борется за третье место», — сказал Сенников.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла. «Сине-бело-голубые» минимально одолели махачкалинское «Динамо». ЦСКА занимает третье место, набрав 55 очков.

В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостях с «Оренбургом». Встреча состоится 17 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Зенит» 18 мая сыграет на выезде с «Ростовом». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал команду, которая выиграет РПЛ.