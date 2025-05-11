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Губерниев назвал команду, которая выиграет РПЛ

Губерниев считает, что «Зенит» выиграет РПЛ
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Пресс-служба ТНТ

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что петербургский «Зенит» станет победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/25, передает «ВсеПроСпорт».

«Я почти уверен, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне, уверенность эта близка к 100 процентам. «Краснодар» не держит давление, это совершенно очевидно», — сказал Губерниев.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла. «Сине-бело-голубые» минимально одолели махачкалинское «Динамо». ЦСКА занимает третье место, набрав 55 очков.

В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостях с «Оренбургом». Встреча состоится 17 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Зенит» 18 мая сыграет на выезде с «Ростовом». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее Игорь Акинфеев выступил с заявлением после победы ЦСКА над «Краснодаром».

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