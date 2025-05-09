Российский тренер ответил на вопрос о фаворите матча «Динамо» — «Спартак»

Российский тренер Сергей Балахнин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Спартак» не будет фаворита.

«Динамо» и «Спартак» уже практически ни на что не рассчитывают в чемпионате. Понятно, «Спартак» еще может побороться за бронзу, но для них это провал, а не успех. Возможно, «Спартак» будет играть не самым сильным составом. Но этот матч является дерби. Я бы не стал называть фаворита этого матча. Обе команды играют с большими перепадами. От этой игры можно ожидать чего угодно», — сказал Балахнин.

Встреча состоится 11 мая. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла. На третьем месте идет московский ЦСКА, имеющий в активе 52 балла. «Спартак» располагается на четвертой строчке, набрав 51 очко. «Динамо» отстает от «Спартак» на один балл.

Ранее в «Динамо» объяснили увольнение Марцела Лички из клуба.