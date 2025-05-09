Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский тренер ответил на вопрос о фаворите матча «Динамо» — «Спартак»

Тренер Балахнин: в матче «Динамо» — «Спартак» нет фаворита
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Российский тренер Сергей Балахнин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Спартак» не будет фаворита.

«Динамо» и «Спартак» уже практически ни на что не рассчитывают в чемпионате. Понятно, «Спартак» еще может побороться за бронзу, но для них это провал, а не успех. Возможно, «Спартак» будет играть не самым сильным составом. Но этот матч является дерби. Я бы не стал называть фаворита этого матча. Обе команды играют с большими перепадами. От этой игры можно ожидать чего угодно», — сказал Балахнин.

Встреча состоится 11 мая. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. «Зенит», который 4 мая вырвал победу у «Пари Нижнего Новгорода» благодаря дублю Александра Соболева, отстает от лидера на четыре балла. На третьем месте идет московский ЦСКА, имеющий в активе 52 балла. «Спартак» располагается на четвертой строчке, набрав 51 очко. «Динамо» отстает от «Спартак» на один балл.

Ранее в «Динамо» объяснили увольнение Марцела Лички из клуба.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами