США забросили шесть безответных шайб Венгрии на чемпионате мира

Сборная США разгромила команду Венгрии на чемпионате мира по хоккею

Сборная США разгромила национальную команду Венгрии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею.

Встреча завершилась со счетом 6:0. Голами в составе сборной США в этом поединке отметились Фрэнк Назар, который оформил дубль, Каттер Готье, который также забросил две шайбы, Конор Гарланд и Логан Кули.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Команды выступают в группе В. США идут без поражений, в первом матче команда обыграла Данию со счетом 5:0. Для Венгрии это поражение стало вторым, в стартовом поединке хоккеисты уступили Германии — 1:6.

Следующий матч американская команда сыграет против Швейцарии 12 мая, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:20 по московскому времени. Венгрия на день позже сразится с Казахстаном, начало матча — 21:20 мск.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Роман Ротенберг назвал сборные, которые сможет обыграть Россия после возвращения.