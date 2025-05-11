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Спорт

На пути к плей-офф: США играют с Венгрией на ЧМ. LIVE

Хоккей. Чемпионат мира, группа В. США — Венгрия. ОНЛАЙН

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Global Look Press
Во втором туре группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная США играет с национальной командой Венгрии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧМ-2025. Группа B
1-й период
11 мая 13:20
США
0 : 0
Венгрия
Стадион «», ,
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'8

И буквально секунда в секунду после возвращения Галло на лед уже венгры зарабатывают большинство: Бенирс удален за задержку соперника клюшкой.

'8

Достаточно спокойно отоборонялись венгры в меньшинстве, составы уравнялись.

'7

Стоит отметить, что зрителей на стадионе немного. Трибуны арены «Йюске-банк-боксен» в датском Хернинге заполнены от силы на четверть.

'6

Большинство получает сборная США: Галло отправляется на скамейку за подножку.

'5

Американцы вышли на лед в статусе явных фаворитов, но пока они отнюдь не доминируют. Венгры уверенно играют в отборе и стараются нагнетать обстановку у чужих ворот. Вопрос, насколько у них хватит сил держать такой темп.

'3

Венгры не стушевались и ответили быстрой контратакой, которая завершилась броском Галло — голкипер американской сборной Джереми Свейман парировал!

'2

Томпсон из правого круга прорвался к ближней штанге, но не сумел переиграть вратаря сборной Венгрии Адама Вая.

'1

Игра началась!

13:15

Американцы уверенно стартовали на мировом первенстве, разгромив сборную Дании 5:0. Венгрия, в свою очередь, начала турнир с крупного поражения от Германии 1:6.

13:10

Матч начнется в 13:20 мск.

13:05

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата мира по хоккею между сборными США и Венгрии.

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