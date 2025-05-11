И буквально секунда в секунду после возвращения Галло на лед уже венгры зарабатывают большинство: Бенирс удален за задержку соперника клюшкой.
Стоит отметить, что зрителей на стадионе немного. Трибуны арены «Йюске-банк-боксен» в датском Хернинге заполнены от силы на четверть.
Американцы вышли на лед в статусе явных фаворитов, но пока они отнюдь не доминируют. Венгры уверенно играют в отборе и стараются нагнетать обстановку у чужих ворот. Вопрос, насколько у них хватит сил держать такой темп.
Венгры не стушевались и ответили быстрой контратакой, которая завершилась броском Галло — голкипер американской сборной Джереми Свейман парировал!
Томпсон из правого круга прорвался к ближней штанге, но не сумел переиграть вратаря сборной Венгрии Адама Вая.
Американцы уверенно стартовали на мировом первенстве, разгромив сборную Дании 5:0. Венгрия, в свою очередь, начала турнир с крупного поражения от Германии 1:6.