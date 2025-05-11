Овечкин не спас «Вашингтон» от крупного поражения «Каролине» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл »Каролине Харрикейнз» в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Леново Центр» в Роли, завершилась победой хозяйской команды с результатом 4:0. В составе «Каролины» шайбы забросили Джек Рослович, Джексон Блейк, Эрик Робинсон и российский нападающий Андрей Свечников.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями не отметился, как и его партнер по команде Александр Алексеев. По ходу третьего периода Овечкину разбили лицо — во время столкновения с защитником «Каролины» Брентом Бернсом хоккеист был поражен клюшкой в область лица, что привело к кровотечению из губы. Капитан «столичных» упал на лед, схватившись за лицо, но позже смог продолжить игру после медицинской помощи.

«Каролина» повела в серии до четырех побед с результатом 2-1. В первом поединке «хоккеисты «Харрикейнз» одержали победу со счетом 2:1 в овертайме. В прошлом матче «Вашингтон» сравнял счет в серии до четырех побед.

Следующий матч серии состоится также на стадионе «Каролины» 13 мая, стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

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