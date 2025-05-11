Овечкину до крови разбили лицо в матче с «Каролиной»

Овечкину до крови разбили губу в матче плей-офф НХЛ против «Каролины»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму лица в первом периоде третьего матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз». На момент написания новости идет третий период, «Каролина» ведет со счетом 3:0.

Во время столкновения с защитником «Каролины» Брентом Бернсом Овечкин был поражен клюшкой в область лица, что привело к кровотечению из губы. Капитан «столичных» упал на лед, схватившись за лицо, но позже смог продолжить игру после медицинской помощи.

В прошлом матче «Вашингтон» сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. В первом поединке «хоккеисты «Харрикейнз» одержали победу со счетом 2:1 в овертайме.

До этого сообщалось, что Александр Овечкин вышел на 83-е место по количеству матчей в Кубке Стэнли после второго матча второго раунда плей-офф НХЛ. Поединок против «Каролины» стал для нападающего 158-м в Кубке Стэнли. По этому показателю Овечкин обошел Павла Дацюка, Бобби Нистрома и Горди Хоу и сравнялся с Джо Нуиндайком и делит с ним 83-е место.

Ранее тренер «Вашингтона» рассказал, почему Овечкин не играл в конце матча с «Каролиной».