Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Овечкину до крови разбили лицо в матче с «Каролиной»

Овечкину до крови разбили губу в матче плей-офф НХЛ против «Каролины»
close
Sergei Belski/USA TODAY Sports via Reuters Con

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму лица в первом периоде третьего матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз». На момент написания новости идет третий период, «Каролина» ведет со счетом 3:0.

Во время столкновения с защитником «Каролины» Брентом Бернсом Овечкин был поражен клюшкой в область лица, что привело к кровотечению из губы. Капитан «столичных» упал на лед, схватившись за лицо, но позже смог продолжить игру после медицинской помощи.

В прошлом матче «Вашингтон» сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. В первом поединке «хоккеисты «Харрикейнз» одержали победу со счетом 2:1 в овертайме.

До этого сообщалось, что Александр Овечкин вышел на 83-е место по количеству матчей в Кубке Стэнли после второго матча второго раунда плей-офф НХЛ. Поединок против «Каролины» стал для нападающего 158-м в Кубке Стэнли. По этому показателю Овечкин обошел Павла Дацюка, Бобби Нистрома и Горди Хоу и сравнялся с Джо Нуиндайком и делит с ним 83-е место.

Ранее тренер «Вашингтона» рассказал, почему Овечкин не играл в конце матча с «Каролиной».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами