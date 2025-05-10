«Виннипег» с Наместниковым обыграл «Даллас» в плей-офф НХЛ

«Виннипег» с Наместниковым обыграл «Даллас» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ

«Виннипег», за который выступает российский хоккеист Владислав Наместников, обыграл «Даллас» в четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:0. В составе победителей точными бросками отметились Габриэль Виларди, Адам Лаури, а также Николай Элерс, который оформил дубль.

Счет в серии до четырех побед стал 1:1. Следующая встреча состоится 11 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 23:30 по московскому времени.

До этого три россиянина вошли в сборную НХЛ XXI века. 9 мая лига опубликовала списки игроков, которые дебютировали с 2000 по 2010 год.

В нее вошли три игрока из России: выступающие за «Вашингтон» и «Питтсбург» Александр Овечкин и Евгений Малкин, а также экс-хоккеист «Детройта» Павел Дацюк.

Также в списке оказался партнер Малкина по «Пингвинз» Сидни Кросби, Патрис Бержерон из «Бостона», Стивен Стэмкос из «Чикаго», а также выступающий за «Чикаго» Патрик Кейн.

Ранее Александр Овечкин повторил достижение Дацюка в НХЛ.