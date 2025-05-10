Тренер «Вашингтона» рассказал, почему Овечкин не играл в конце матча с «Каролиной»

Тренер «Вашингтона» Карбери: у Овечкина нет проблем со здоровьем

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил причину отсутствия на льду Александра Овечкина в конце второго матча 1/4 финала Кубка Стэнли против «Каролины», заявив, что у россиянина нет проблем со здоровьем, передает Russian Machine Never Breaks.

«У Овечкина все в порядке со здоровьем. В концовке матча мы защищали преимущество», — сказал Карьери.

Встреча «Вашингтона» и «Каролины», которая прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена», завершилась победой «столичных» со счетом 3:1. Овечкин не набрал результативных баллов в этой встрече.

«Вашингтон» сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. В первом поединке «хоккеисты «Харрикейнз» одержали победу со счетом 2:1 в овертайме. Следующая игра состоится на стадионе «Каролины» 11 мая, стартовая сирена прозвучит в 1:00 по московскому времени.

Следующий матч между «Вашингтоном» и «Каролиной» пройдет 11 мая. Команды выйдут на поле в 1:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин вышел на 83-е место по числу матчей в Кубке Стэнли.