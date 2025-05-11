В «Краснодаре» рассказали о перспективах чемпионства после поражения ЦСКА

Старший тренер «Краснодара» Артур Оленин после матча 28-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА заявил, что команда постарается добиться положительного результата в двух оставшихся поединках против «Оренбурга» и «Динамо». Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в составе армейцев на 69-й минуте забил венесуэльский форвард Сауль Гуарирапа.

«Не согласен с тем, что мы сыграли слабо. Мы сделали замены тогда, когда их запланировали. Если вы считаете, что мы опоздали с ними, то это ваше право. Будем ли мы чемпионами? Мы будем стараться победить в оставшихся матчах», — заявил Оленин.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» продолжает занимать первую строчку с активом в 61 очко. На один балл в таблице отстает петербургский «Зенит», который 10 мая обыграл махачкалинское «Динамо». ЦСКА с 55 очками располагается на третьей позиции.

Ранее в ЦСКА рассказали о здоровье ключевого защитника.