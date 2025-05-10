В ЦСКА рассказали о здоровье ключевого защитника

Тренер московского ЦСКА Радойе Смилянич после матча 28-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» заявил, что защитник Игорь Дивеев не до конца восстановился после травмы. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в составе армейцев на 69-й минуте забил венесуэльский форвард Сауль Гуарирапа.

«У Дивеева травма, он провел всего две тренировки в общей группе, мы планировали дать ему всего 45 минут в этой игре, но в перерыве Игорь сказал, что может сыграть еще 15-20 минут. Он мог бы и 90 минут, наверное, сыграть, но тогда он бы вряд ли успел вернуться к «Зениту». Абдулкадыров вышел на замену и сыграл надежно, он уже успел сыграться с партнерами», — заявил Смилянич.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» продолжает занимать первую строчку с активом в 61 очко. На один балл в таблице отстает петербургский «Зенит», который 10 мая обыграл махачкалинское «Динамо». ЦСКА с 55 очками располагается на третьей позиции.

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