«Монако» Головина обыграло «Лион» в матче чемпионата Франции

«Монако» обыграло «Лион» в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Оба мяча были забиты во втором тайме: на 62-й минуте отличился Такуми Минамино, а на 68-й — Денис Закария.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет до конца сезона из-за травмы паха.

«Монако» продолжает борьбу за вторую строчку в чемпионате: после этой победы они временно стали вторыми, набрав 61 очко, однако у идущего третьим «Марселя» (59 баллов) есть игра в запасе. «Лион» занимает седьмое место, имея в активе 54 очка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «Атланта» Миранчука проиграла «Чикаго» в матче МЛС.