«Атланта» Миранчука проиграла «Чикаго» в матче МЛС

«Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, проиграла »Чикаго Файр» в матче регулярного чемпионата МЛС.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солдьер Филд» в Чикаго, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 14-й минуте Миранчук сыграл рукой в своей штрафной, после чего был назначен пенальти, который реализовал Уго Кейперс. На 81-й минуте в свои ворота мяч срезал Сэмюэль Роджерс, а победу «Чикаго» принес Роминиг Куаме на 86-й минуте.

После 12 сыгранных встреч «Чикаго Файр» занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 16 очков. «Атланта» идет на 13-й строчке с 10 баллами.

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля 2024 года. В своем дебютном сезоне он провел девять матчей в чемпионате и еще пять в плей-офф. В общей сложности он забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Прежде футболист выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее в ФИФА заявили, что ждут скорого возвращения России на международные турниры.