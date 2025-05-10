В ЦСКА объяснили, как обыграли «Краснодар»

Тренер московского ЦСКА Радойе Смилянич после матча 28-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» заявил, что его команда добилась положительного результата благодаря лучшему взаимодействию во втором тайме. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в составе армейцев на 69-й минуте забил венесуэльский форвард Сауль Гуарирапа.

«Поздравляю с Днем Победы! Думаю, что была хорошая игра, «Краснодар» по сути создал только два момента в матче, мы полностью контролировали встречу. После перерыва мы лучше контролировали мяч, а игроки, вышедшие на замену, показали отличное взаимодействие и принесли победу», — заявил Смилянич.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» продолжает занимать первую строчку с активом в 61 очко. На один балл в таблице отстает петербургский «Зенит», который 10 мая обыграл махачкалинское «Динамо». ЦСКА с 55 очками располагается на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что избитый в бане футболист вернется в РПЛ.