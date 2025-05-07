Глава ФИФА ждет скорого возвращения России в международные турниры

Инфантино: возвращение РФ в турниры ФИФА может произойти очень скоро

Возвращение России в турниры Международной федерации футбола (ФИФА) может произойти очень скоро. Таким прогнозом с ТАСС поделился президент ФИФА Джанни Инфантино после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Как вы знаете, Россия в настоящее время отстранена от участия в соревнованиях ФИФА. Однако, разумеется, наша надежда, моя надежда, думаю, надежда всех в мире футбола, заключается в том, что Россия вернется», — заявил Инфантино.

Он надеется, что переговоры о мире на Украине будут идти успешно. Тогда российские спортсмены вновь будут включены в международные соревнования по футболу.

Президент ФИФА добавил, что американский лидер поддержал его позицию. Инфантино подчеркнул, что Трамп «неустанно действует», чтобы найти мирное решение и остановить военный конфликт.

До этого экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что российские футболисты готовы к возвращению на международные турниры. При этом он подчеркнул, что пока вопрос не решен, все эти разговоры бессмысленны.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, отстранили сборную РФ по футболу, а также все российские клубы от участия в своих соревнованиях.

Ранее в РФС раскрыли, ждет ли УЕФА возвращения российских футболистов.