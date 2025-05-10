Бывший нападающий сборной России объяснил поражение «Краснодара» в РПЛ

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что защитникам ЦСКА удалось успешно нейтрализовать нападение «Краснодара». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«ЦСКА хорошо сыграли против линии нападения «Краснодара». Они все время надеются на свою четверку в нападении, поэтому «армейцы» с ними хорошо сыграли из-за этого практически не было шансов кроме «ноги Акинфеева». Но на то он и Акинфеев», — заявил Булыкин.

Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в составе армейцев на 69-й минуте забил венесуэльский форвард Сауль Гуарирапа.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» продолжает занимать первую строчку с активом в 61 очко. На один балл в таблице отстает петербургский «Зенит», который 10 мая обыграл махачкалинское «Динамо». ЦСКА с 55 очками располагается на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что избитый в бане футболист вернется в РПЛ.