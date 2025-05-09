Избитый в бане футболист вернется в РПЛ

19-летний российский футболист Антон Мухин досрочно отозван клубом «Пари НН» из аренды в «Динамо-Владивосток». Об этом сообщила пресс-служба нижегородцев.

«Наш клуб досрочно отозвал полузащитника Антона Мухина из «Динамо-Владивосток». Арендное соглашение было рассчитано до конца 2025 года. За этот клуб наш полузащитник успел провести шесть игр. Антон, с возвращением!» — говорится в заявлении.

9 апреля Мухин был избит главным тренером и президентом «Динамо-Владивосток» Эдуардом Сандлером.

Отмечталось, что Сандлер не позволил Мухину сесть рядом с собой в парилке по причине того, что футболист не поздоровался. Позже он ударил его по лицу, а дождавшись на выходе из бани, нанес еще четыре удара, два из которых пришлись в голову.

Игрок был госпитализирован, ему поставлен диагноз «Сотрясение головного мозга. Дисторсия шейного отдела позвоночника. Ушиб мягких тканей левой окологлазничной области».

Мухин написал на Сандлера заявление в полицию. Ранее он уже был судим — его обвиняли в нецелевом использовании средств баскетбольного клуба «Спартак-Приморье». Его приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а в октябре 2017 года отпустили по УДО.

Ранее Сандлер заявил, что не жалеет об избиении игрока Мухина.