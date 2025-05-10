В «Краснодаре» объяснили, почему проиграли ЦСКА

Старший тренер «Краснодара» Артур Оленин после матча 28-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА заявил, что его команда не добилась положительного результата из-за нехватки концентрации во втором тайме. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в составе армейцев на 69-й минуте забил венесуэльский форвард Сауль Гуарирапа.

«Содержательная игра получилась, к сожалению, мы не добились положительного результата. В первом тайме мы имели ряд моментов и подходов, где могли чуть лучше распорядиться мячом. Во втором тайме, может быть, чуть потеряли концентрацию в центре поля, соперник смог воспользоваться этим и усилить давление. При моменте с голом мы имели численное превосходство в штрафной, но именно ошибка в середине поля привела к тому, что ЦСКА там получил преимущество», — заявил Оленин.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» продолжает занимать первую строчку с активом в 61 очко. На один балл в таблице отстает петербургский «Зенит», который 10 мая обыграл махачкалинское «Динамо». ЦСКА с 55 очками располагается на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что избитый в бане футболист вернется в РПЛ.